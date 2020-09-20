مقتل وإصابة 35 شخصًا على الأقل فى غارتين للجيش الأفغانى

قُتل 20 شخصا على الأقل، بينهم مدنيون، وأُصيب 15 آخرون في غارتين جويتين منفصلتين نفذتهما قوات الجيش الأفغاني ضد حركة طالبان في منطقة خان آباد بإقليم قندوز.وقال المتحدث باسم الإقليم عصمت الله مرادي، في تصريحات لوكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية، اليوم الأحد، إن قوات الدفاع الأفغانية شنت غارات جوية على مخابئ طالبان في منطقة خان آباد، موضحًا أنه جرى تنفيذ الغارة الثانية خلال إرسال السكان المحليين إلى المنطقة لانتشال الجثث، وأسفرت الغارتان عن مقتل 20 شخصًا على الأقل بينهم مدنيون وإصابة 15 آخرين خلال الغارتين الجويتين.من جانبها، نفت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان وقوع إصابات في صفوف المدنيين، قائلة إن طالبان هي الهدف الرئيسي، مؤكدة مقتل ما لا يقل عن 30 من مقاتلي طالبان خلال الغارات الجوية.