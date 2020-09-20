674 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 674 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 84 ألفا و916 حالة.وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أنه جرى تسجيل 761 حالة شفاء جديدة للمصابين بالفيروس؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 74 ألفا و273 حالة، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.