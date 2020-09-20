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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مد أجل النطق بالحكم على «شيري هانم وزمردة» إلى 30 سبتمبر

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:02 م
شيري هانم وزمردة
شيري هانم وزمردة
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قررت المحكمة الاقتصادية مد أجل النطق بالحكم في محاكمة المتهمتين شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، المعروفتين باسم "شيري هانم وزمردة" على ذمة القضية التي تواجهان فيها اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، لجلسة 30 سبتمبر الجاري.

ونسبت لهما النيابة العامة إعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليهما واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها، فضلًا عن إنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بـ"إدارة البيان بمكتب النائب العام"، رصدت غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتان من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة، بموقع "فيسبوك"، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية للنيابة العامة.

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