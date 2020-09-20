«بروكسيل»: واشنطن لم تعد مشاركة في الاتفاق النووي مع إيران

قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لم تعد مشاركة في الاتفاق النووي مع إيران بعد انسحابها منه.جاء ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة تفعيل العقوبات الأممية على إيران من جانب واحد، معتبرًا أنه لا يمكن بدء عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231.وأكد "بوريل" مواصلة الالتزام برفع العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق النووي، وشدد على العمل لضمان الحفاظ على الاتفاق وتنفيذه بالكامل من قبل الجميع.وكانت الولايات المتحدة فعلت "آلية الزناد" وأعادت جميع العقوبات على إيران، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، دخول جميع العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ، مؤكدًا الإعلان قريبا عن إجراءات إضافية لتعزيز تنفيذ العقوبات.