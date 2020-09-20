اليونان: لا تفاوض مع تركيا قبل التراجع عن التنقيب في «المتوسط»

أعلنت اليونان، اليوم الأحد، أنها لا تتفاوض مع تركيا قبل التراجع عن أعمال التنقيب في شرق المتوسط، وذلك قبل أربعة أيام من انعقاد قمة أوروبية استثنائية في بروكسل.وموقف اليونان لا يزال متشددًا ورافضًا لأي حوار مع أنقرة، ما لم يظهر ذلك على أرض الواقع، وفق ما أعلن عنه المتحدث باسم الحكومة اليونانية، الذي أكد أن أثينا مدعومة من الاتحاد الأوروبي، ولا تريد فرض عقوبات، لكن قطار العقوبات قادم إذا لم تتوقف أنقرة عن استفزازاتها.ومن جهته، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الداعم الأبرز لليونان، تركيا إلى حوار مسؤول والكفّ عن السذاجة، حيث كتب ذلك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر باللغة التركية.وفي العاصمة التركية، تبدو الأجواء ملبدة، فقد دانت الرئاسة التركية ما وصفته بـ الإهانة التي وجهتها صحيفة ديمقراطية يونانية للرئيس أردوغان، وقد استدعت الخارجية التركية سفير اليونان للاحتجاج.في غضون ذلك، لا يزال التوتر العسكري سيد الموقف في البحر المتوسط، رغم سحب تركيا نهاية الأسبوع الماضي، إحدى سفنها إلى الساحل بحجة الصيانة، لكنها لا تزال تحتفظ سفينتين أخريين قبالة قبرص حتى الشهر المقبل.