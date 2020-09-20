وزير الخارجية الأمريكى يزور اليونان الأسبوع المقبل

ينوى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لزيارة اليونان خلال الأسبوع المقبل، لتهدئة التوترات بين البلدين الحليفين في الناتو.وأفاد موقع كاثمريني اليوناني، بأن بومبيو سيزور قاعدة سودا البحرية اليونانية في جزيرة كريت، الأحد المقبل.وإلى جانب العلاقات اليونانية التركية، سيناقش بومبيو التعاون العسكري مع المسئولين اليونانيين ومن المرجح عقد اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وفقا لموقع تركيا الآن.وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد زار قبرص، الأسبوع الماضي، سعيا لتهدئة التوتر مع تركيا في شرق المتوسط، بسبب ممارسات أنقرة غير الشرعية في التنقيب عن الغاز واستمرار النزاع على الأراضي القبرصية المستمر منذ عام 1974.