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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«اونلاين».. خطوات استخراج فيش وتشبيه مستعجل 2020

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:32 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
وسام عطية
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يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة خطوات استخراج فيش وتشبيه مستعجل 2020، لتتيح وزارة الداخلية عدة خدمات إلكترونية للمواطنين، والتي تمكنهم من استخراج الأوراق الرسمية إلكترونيًا، ومن بين أكثر الأوراق استخراجًا هي صحيفة الحالة الجنائية والتي يمكن للمواطن استخراجها إلكترونيًا من خلال عدة خطوات بسيطة واستلامها خلال يومين فقط.

اونلاين.. خطوات استخراج فيش وتشبيه مستعجل 2020

وازداد عبر موقع البحث العالمي "جوجل" عن خطوات استخراج فيش وتشبية مستعجل 2020 publicservices.moi.gov.eg ، وتأتي تلك الخدمة لمنع التكدس أمام منافذها ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتي تعتبر من أهم الوثائق الحكومية التي يحتاجها المواطن هي صحيفة الحالة الجنائية والتي يتم استخراجها عن طريق قسم الشرطة التابع له المواطن، ولكن تسهيلا على المواطنين وأفراد الشعب فقد أطلقت وزارة الداخلية الخدمة الإلكترونية تيسيرًا على المواطنين لعمل الفيش الجنائي من المنزل.

خطوات استخراج فيش وتشبيه مستعجل 2020

1 - الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية .

2 - اضغط علي تسجيل الدخول إلى حسابك أو تسجيل حساب جديد إذا لم يكن لديك واحد.

3 - الدخول إلى قسم الأدلة الجنائية من الصفحة الرئيسية.

4 - اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.

5 - يشترط أن يكون صاحب الطلب قد سبق له استخراج صحيفة حالة جنائية من قبل، بداية من 2019 أو بطاقة رقم قومي تم أخذ بصماته فيها.

6 - استكمال كافة البيانات المطلوبة واختيار الدفع الإلكتروني.

ومن شروط استخراج الصحيفة الجنائية إلكترونيا، يجب أن تكون قد استخرجت فيشًا جنائيًا قبل عام 2019م وتم تسجيل بصماتك لدى وزارة الداخلية حينها، أو أن تكون قد استخرجت بطاقة رقم قومي وتم الحصول على بصماتك أثناء استخراجها، ويمكنها ان تصلك الصحيفة خلال يومين فقط على عنوان الاستلام المحدد في البيانات، كما يمكنك ايضا يمكنك أيضًا الحصول على نفس الخدمة من خلال تطبيق الوزارة عبر الهواتف الذكية.

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