رابط حجز تذاكر القطارات إلكترونيًا عبر بوابة الحكومة المصرية
الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:18 م
بالتزامن مع بداية الأسبوع يعاود الموظفين والعمال استئناف أعمالهم، ومنهم من يحتاج إلى السفر لقضاء أعماله ويبحثون عن حجز القطارات نظرًا لاستخدام الكثير القطار في التنقل بين المدن للحصول على أكبر قدر من الراحة في السفر.
وتسبب الطريقة التقليدية عناءً ومشقةً للمواطنين في بعض الأوقات، خاصةً في الأعياد والمناسبات، التي تعج طوابير الحجز بالعديد من الأشخاص الراغبين في حجز تذاكر القطار، والذين بالكاد يحجزهم بعضهم تذاكر القطارات بعد معاناة شديدة.
يقدم موقع بوابة الحكومة المصرية العديد من الخدمات من بينها خدمة حجز تذاكر القطارات، وتتيح هذه الخدمة حجز تذاكر السفر للهيئة القومية لسكك حديد مصر للقطارات مكيفة الهواء الدرجة الأولى والدرجة الثانية فقط، حيث يمكن للمستخدمين دفع رسوم التذاكر إلكترونيًا باستخدام بطاقات الائتمان.
تسجيل مستخدم جديد من خلال إدخال بيانات المستخدم "اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، الهاتف".
يتم الدخول إلى النظام بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الذي اختارها المستخدم.
يتم اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر من خلال الرابط التالي: أضغط هنا.
يقوم المستخدم باختيار رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة في حالة وجود مقاعد متاحة.
يتم إدخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.
يقوم النظام بعرض بيانات الحجز ويمكن طباعة البيانات كما يتم إرسالها للبريد الإلكتروني للمستخدم.
يتوجه المستخدم فى موعد الرحلة للمقعد المحدد حسب القطار أو العربة ورقم المقعد فى بيانات الحجز.
ويقوم المستخدم بعرض بيانات الحجز للمختص فى القطار عند الطلب.
وتسبب الطريقة التقليدية عناءً ومشقةً للمواطنين في بعض الأوقات، خاصةً في الأعياد والمناسبات، التي تعج طوابير الحجز بالعديد من الأشخاص الراغبين في حجز تذاكر القطار، والذين بالكاد يحجزهم بعضهم تذاكر القطارات بعد معاناة شديدة.
ويقدم "الدستور" خطوات حجز تذاكر القطارات عبر موقع بوابة الحكومة المصرية.حيث تقدم الهيئة القومية لسكك حديد مصر كل جهدها في سبيل تيسير عمليات حجز التذاكر على المواطنين، الراغبين في السفر عبر القطارات، وذلك حينما أعلنت الهيئة البدء في تشغيل خدمة حجز التذاكر إلكترونيًا.
يقدم موقع بوابة الحكومة المصرية العديد من الخدمات من بينها خدمة حجز تذاكر القطارات، وتتيح هذه الخدمة حجز تذاكر السفر للهيئة القومية لسكك حديد مصر للقطارات مكيفة الهواء الدرجة الأولى والدرجة الثانية فقط، حيث يمكن للمستخدمين دفع رسوم التذاكر إلكترونيًا باستخدام بطاقات الائتمان.
رابط حجز تذاكر القطارات إلكترونيًا عبر بوابة الحكومة المصرية.الدخول على بوابة الحكومة المصرية
تسجيل مستخدم جديد من خلال إدخال بيانات المستخدم "اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، الهاتف".
يتم الدخول إلى النظام بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الذي اختارها المستخدم.
يتم اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر من خلال الرابط التالي: أضغط هنا.
يقوم المستخدم باختيار رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة في حالة وجود مقاعد متاحة.
يتم إدخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.
يقوم النظام بعرض بيانات الحجز ويمكن طباعة البيانات كما يتم إرسالها للبريد الإلكتروني للمستخدم.
يتوجه المستخدم فى موعد الرحلة للمقعد المحدد حسب القطار أو العربة ورقم المقعد فى بيانات الحجز.
ويقوم المستخدم بعرض بيانات الحجز للمختص فى القطار عند الطلب.