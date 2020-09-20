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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

كيفية الحصول على نموذج 3 للتصالح على مخالفات البناء

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:11 م
التصالح في العقارات
التصالح في العقارات
أحمد عاشور
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على رغم من اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لإنهاء إجراءات التصالح في العقارات والبناء المخالف، يبحث المواطنين والكثير من أصحاب العقارات عن كيفية الحصول على نموذج 3 للتصالح على مخالفات البناء، وهو عبارة عن ورقة يحصل عليها المواطن الذي يتقدم بطلب للتصالح على مخالفات بناء، تتضمن بيانات المواطن وعنوان وبيانات العقار محل طلب التصالح بما في ذلك المساحة المطلوب التصالح عنها.

ويقدم الدستور لقراءة كيفية الحصول على نموذج 3 للتصالح على مخالفات البناء، وذلك من خلال ديوان محافظته أو من خلال الحي التابع له.

ما هو نموذج 3 للتصالح على مخالفات البناء؟.

يعد نموذج 3 بمثابة شهادة من الوحدة المحلية أو المركز التابع له المواطن بقيامه بتقديم طلب التصالح عن الأعمال المخالفة عن العقار، ويوضح أيضا بها المستندات التي قدمها المواطن بما فى ذلك تاريخ ارتكاب المخالفة، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وتقرير من مكتب استشارى عن السلامة الإنشائية للمبنى.

كيفية الحصول على نموذج 3 للتصالح على مخالفات البناء.

يذهب المواطن إلى ديوان عام المحافظة التابعة له، ثم يقدم طلب بالمصالحة على البناء المخالف، ثم يحصل على نموذج 3 والذي يثبت أنه قد تقدم للتصالح ويمنع بذلك خطر الهدم أو الإزالة عن وحدته السكنية.

حيث يتم استلام الطلب وتسليم المواطن "نموذج 3"، حتى لو لم تستكمل ملفاته ومستنداته التي ترفق مع الطلب".

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدم إزالة أى وحدة يتسلم صاحبها "نموذج 3" بمجرد تقدمه بطلب التصالح.

حيث يتم وقف جميع الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد المخالفة من إجراءات هدم، وحتى الأحكام سيتم تجميدها لحين إجراءات التصالح.

وقد مدت الحكومة فترة السماح في التصالح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح فى مخالفات البناء، حيث أن القانون نص على سداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء على أقساط لمدة 3 سنوات بدون فوائد.

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