«إيجاس» تعلن عن 7 اكتشافات بترولية جديدة في البحر المتوسط ودلتا النيل

قال الدكتور مجدى جلال، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن حصاد نشاط البحث عن الغاز وتنمية الحقول تمثل في حفر 12 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط ودلتا النيل، نتج عنها 7 اكتشافات، وفي مجال مشروعات تنمية الحقول والمحافظة على زيادة معدلات الإنتاج تم الانتهاء من وضع 7 مشروعات جديدة على الإنتاج، واستكمال 4 أخرى، بإجمالي 31 بئرًا، وإنتاج أولى حوالي 1.6 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، بالإضافة إلى حوالي 19 ألف برميل متكثفات يوميًا، وبتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار.وأضاف جلال، خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2019-2020، أن المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال العام بلغ إجمالي استثماراتها حوالي 1.1 مليار دولار، أبرزها استكمال المرحلة الثانية من حقل "ظهر"، واستكمال المرحلة (9 ب) من مشروع غرب الدلتا، بالإضافة إلى استكمال المرحلة الثانية من مشروع "كاموس" بشمال سيناء، واستكمال مشروع دسوق المرحلة "ب"، ومشروع تنمية حقل جنوب غرب بلطيم "براكش"، ومشروع تنمية حقل "بيجونيا" التابع لشركتي "الوسطاني" و"دانة غاز"، والانتهاء من أعمال إنشاء خط أنابيب "خبري- القصر" لشركة "أباتشي"، ومشروعي تنمية حقل جنوب دسوق وحقل "ابن يونس" التابعين لشركة "سي دراجون"، ومشروع تنمية حقل شرق جنوب أبوالنجا لشركة "دانة غاز".