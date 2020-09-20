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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

معرض «تراثنا» 6 أكتوبر المقبل.. وجامع: بوابة ترويجية للفنون المصرية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:38 م
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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يستضيف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نخبة من الفنانين التراثيين وأصحاب الحرف اليدوية في معرض "تراثنا" الذي ينظمه الجهاز تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في 6 أكتوبر المقبل.

يشارك في المعرض الحرفيين والمبدعين من قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط، بالإضافة إلى عدد كبير من أصحاب المشروعات اليدوية بغرفة الحرف اليدوية وبالمجلس التصديري للحرف اليدوية، ويخصص المعرض عددا من الأجنحة لعرض إبداعات كبار الحرفيين والصناع المهرة والفنانين التشكيليين ومنتجاتهم المتميزة من اللوحات والجداريات والخزف والنحاس والصدف والخيامية والقشرة والنسيج والحلي.

تأتي مشاركة هذه الجهات في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على التعاون مع كل الجهات المعنية بهذه الفنون والحرف اليدوية وإتاحة الفرصة لهؤلاء المبدعين والصناع المهرة، للمشاركة في معرض "تراثنا" الذي ينظمه الجهاز سنويا للترويج لمنتجات هذه الحرف ومساعدة أصحابها على الانتشار الثقافي ونقل خبراتهم الإبداعية والتوسع في تسويق وترويج منتجاتهم والحفاظ على العديد من الحرف اليدوية النادرة من الاندثار.

وأوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن معرض "تراثنا" الذي يضم المئات من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية المتميزة هو رسالة من الدولة لأبنائها العاملين في هذا القطاع تؤكد على اهتمامها بمساعدتهم وتقديم كل أوجه الدعم المالي والفني لهم نظرا لما تمثله مشروعاتهم من قيمة مضافة للاقتصاد المصري وقيمة ثقافية وفنية نادرة وجزء عزيز من التراث والحضارة المصرية العريقة التي يجب تناقل خبراتها بين الأجيال للحفاظ عليها بجانب قدرة هذه الفنون على توفير فرص كثيفة العمالة حينما تتحول إلى مشروعات إنتاجية لها جدوى اقتصادية وقدرات تسويقية.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي لمعرض تراثنا هو إتاحة فرص تسويقية متميزة لهذه المشروعات لتسويق منتجاتهم بعد فترة الركود التي عانوا منها نتيجة أزمة كورونا وإتاحة منتجات متميزة للجماهير المهتمة بهذه الفنون العريقة بأسعار مناسبة.

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