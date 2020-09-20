واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.وأسفرت جهود الإدارة خلال 24 ساعة عن ضبط 4341 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1644 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و204مخالفات السير دون تراخيص و10 دراجات نارية مخالفة، و34 مخالفة شروط الترخيص.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.