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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 4341 مخالفة مرورية متنوعة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:53 ص
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
مريم جبل- عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الإدارة خلال 24 ساعة عن ضبط 4341 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1644 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و204مخالفات السير دون تراخيص و10 دراجات نارية مخالفة، و34 مخالفة شروط الترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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