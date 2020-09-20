الأمم المتحدة: عقوبات واشنطن على إيران يوجد بها شك

علق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، على العقوبات الأمريكية على إيران، بالقول: لا أستطيع اتخاذ أي إجراءات إزاء إعلان واشنطن إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، نظرا لما وصفه بوجود شك في المسألة.و أضاف "جوتيريش"، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي: "يوجد شك على ما يبدو بشأن ما إذا كانت العملية قد بدأت بالفعل، وشك في ذات الوقت بشأن ما إذا كان إنهاء (العقوبات) لا يزال ساري المفعول"، وفق "رويترز"، وتابع: "لا يمكن للأمين العام أن يمضي قدما، وكأن مثل هذا الشك غير موجود".وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد قال، الشهر الماضي، إنه فعّل عملية مدتها 30 يوما في مجلس الأمن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وتمنع هذه العقوبات أيضا انتهاء أجل حظر للأسلحة التقليدية على طهران المقرر في 18 أكتوبر.وكان "بومبيو" قد أعلن، السبت، أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران دخلت مجددا حيز التنفيذ.