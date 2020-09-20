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الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إحباط عمليات إرهابية تستهدف مواطنين في بغداد

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:16 ص
القوات العراقية
القوات العراقية
أ.ش.أ
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، عن إحباط عمليات إرهابية تستهدف المواطنين بأحد أحياء العاصمة بغداد خلال زيارة الأربعين.

وقالت الخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الأحد: "إن جهاز الأمن الوطني نفذ عملية نوعية اتسمت بالدقة في التنفيذ، وبناءً على معلومات استخباراتية ومتابعة مستمرة عن محل تواجد عنصر مهم من عناصر عصابات داعش الإرهابية في أحد أحياء العاصمة، شرع عناصر الجهاز في دائرة أمن بغداد بنصب الكمائن التي أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قادة ما تسمى (ولاية العراق- قاطع الجنوب)، فور عودته من المحافظات الشمالية، لاستلامه منصبًا عسكريًا ضمن عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف البيان، أن المعتقل كان يمهد للقيام بعمليات إرهابية تستهدف المواطنين في زيارة الأربعين، مشيرا إلى أنه اعترف، لدى تدوين أقواله أصوليًا، بقيادته المعارك ضد الأجهزة الأمنية في محافظة كركوك خلال عمليات التحرير.

وتابعت أن "عملية القبض تمت وفق أوامر قضائية، وجرى إحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

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