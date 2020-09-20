«التعليم العالى» تعلن ظهور نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ظهور نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، وعلى الطلاب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني لمعرفة نتائجهم.ويمكن طباعة بطاقة الترشيح النهائي من خلال الموقع وسيتم إرسال الكشوف النهائية إلى الكليات والمعاهد حتى يتمكن الطلاب من استكمال إجراءات قيدهم.رابط الموقع الإلكتروني