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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«سوني» تعتذر عن فوضى طلبات الحجز المسبق لأجهزة «بلايستيشن ٥»

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:52 م
بلايستيشن ٥
بلايستيشن ٥
أ.ش.أ
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اعتذرت شركة "سوني" اليابانية، عملاق صناعة أجهزة الإلكترونيات الاستهلاكية، عن حالة الفوضى التي كانت عليها طلبات الحجز المسبق لأجهزة الألعاب الرقمية "بلايستيشن ٥".

وقالت الشركة عبر حساب منصة (بلايستيشن) الرسمي على منصة "تويتر" الاجتماعية: "لنكن صادقين: كان من الممكن أن تكون طلبات الحجز المسبقة لأجهزة (بلايستيشن ٥) أكثر سلاسة"، مضيفا "نحن حقا نعتذر عن ذلك."

وكانت طلبات الحجز المسبق لأجهزة الألعاب الرقمية "بلايستيشن ٥" الجديدة قد بدأت يوم الأربعاء الماضي، أي قبل يوم من إعلان "سوني" أن تجار التجزئة سيأخذون تلك الطلبات. وقد أدى ذلك إلى تدافع حيث بدأ شركة "وولمرت" وآخرون بفتح منافذهم الخاصة بأجهزة "بلايستيشن ٥" بشكل عشوائي. حتى أن بعض الطلبات المسبقة اختفت بعد حوالي دقيقة.

وقالت "سوني" إنها ستطلق المزيد من أجهزة "بلايستيشن ٥" للطلب المسبق "خلال الأيام القليلة المقبلة"، واعدة بأن تجار التجزئة سيشاركون المزيد من التفاصيل، كما تعهدت الشركة اليابانية بتوفير المزيد من أجهزة "بلايستيشن ٥" حتى نهاية العام.

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