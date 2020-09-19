انخفاض إيرادات الخزانة العامة للدولة بسبب كورونا لـ 10%

أعلنت الحكومة، أن موازنة العام المالي الجاري تواجه ظروفا استثنائية بسبب انتشار جائحة كورونا "كيوفيد 19" وما خلفته من ركود اقتصادي عالمي، سيؤثر سلبا على معدلات الموازنة الحالية فيما يتعلق بنمو الاستثمار والتجارة والتشغيل وعدد من المجالات الأخرى.وفي السياق؛ بينت البيانات المالية الواردة في إطار الموازنة العامة للعام المالي الجاري، تراجع تقديرات إيرادات الخزانة العامة للدولة من الأصول المالية المحلية الأجنبية بنحو 10.5% عن العام السابق، حيث يقدر إجمالي هذه المتحصلات خلال العام الجاري نحو 21 مليار جنيه مقابل 23.5 مليار جنيه في العام السابق عليه.وأشار البيان إلى أن تلك المتحصلات تشمل أقساطا محصلة من شركات قطاع العمل بمبلغ 7 مليارات جنيه، وأخرى محصلة من الهيئات الاقتصادية بقيمة 1.4 مليار جنيه، وأقساط محصلة من أجهزة الموازنة العامة تحت بند قروض معاد إقراضها وتقدر بنحو 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أقساط محصلة من جهات أخرى ويبلغ إجماليها نحو 2.3 مليار جنيه.