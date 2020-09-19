بعد «فيديو التنمر».. ضبط المتهمين بالاعتداء على «مسن سوهاج»

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من ضبط 3 شباب المتهمين بالتنمر والاعتداء على مسن، وذلك عقب ظهورهم في مقطع فيديو جرى تداوله عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يدفعون المسن ليسقط في ترعة.بداية تفاصيل الواقعة جاءت عقب تداول مقطع فيديو لأطفال يدفعون شخصًا من المسنين ليسقط في ترعة بعد التنمر عليه.تبين من التحريات الأولية لأجهزة الأمن في سوهاج، أن المسن الذي ظهر في الفيديو يدعى "صلاح. خ" وشهرته "عاشور" من مواليد 1960 ويقيم في أحد النجوع التابعة لقرية شندويل بدائرة مركز شرطة المراغة، وأن الأطفال دفعوه في ترعة المرة المجاورة للقرية.كما تبين من التحريات أن المذكور يعاني من مرض نفسي، ويحصل على مساعدات من برنامج "تكافل وكرامة" وكذلك والدته تحصل على معاش ويقيم معها.وأضافت التحريات أن الشباب المتهمين 3، بينهما 2 شرعا في الاعتداء على المسن، والطفل الثالث صور مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على الفيسبوك.جرى نقله المسن المذكور لمستشفى المراغة المركزي لتلقي العلاج وعمل اللازم، تمهيدًا لعرض المحضر الشرطي على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.كما قام محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن بسوهاج، بتقديم المساعدة اللازمة له وعرض وضعه فى أحد دور الرعاية إلا أن الأسرة رفضت ذلك.