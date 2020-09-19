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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تضامن سوهاج: ضبط 3 شباب تنمروا على مسن وألقوه فى «الترعة»

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:15 م
مسن سوهاج
مسن سوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو لـ3 شباب يتنمرون على رجل مسن، وإلقائه بإحدى المصارف التى كان يقف على هويتها، مطالبين مديرية الأمن بسرعة القبض على الشباب الثلاثة والتحقيق معهم.

وقال محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن بسوهاج إن المسن يدعى "صلاح.خ" 60 عاما، مقيم بنجع الحسك التابع لقرية شندويل مركز المراغة، وهو ليس معاق وإنما يعانى من بعض الاضطرابات التى تتحسن مع العلاج.

وأوضح عبدالسلام، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه فور العلم بالواقعة تم التواصل مع الأسرة وتقديم عرض لهم بوضعه داخل دار رعاية، إلا أن أسرته رفضت ذلك، وقامت مديرية التضامن بتقديم المساعدات اللازمة لهم.

وأضاف وكيل وزارة التضامن أن الرجل الذى تم التنمر عليه يحصل على معاش تكافل وكرامة، وكذلك والدته تحصل على معاش تأمينى.

وتابع أنه قام بالتواصل مع مسئولى حقوق الإنسان بمديرية أمن سوهاج، واخطارهم بالواقعة، وتم القبض على الشباب.

وكان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، قد تداولوا مقطع فيديو أظهر لقطات صادمة لشباب يتنمرون على رجل مسن يبدو أنه يعانى من مرض نفسى، ثم ألقيا بالرجل المسن فى مصرف مياه وسط القمامة، فيما تولت الجهات المعنية التحقيق فى الفيديو وضبطت الشباب المتهم في الواقعة.

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