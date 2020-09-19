الاتحاد الأوروبي يعاقب شركة تركية هربت السلاح إلى ليبيا

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 3 شركات أسلحة، من بينهم شركة تركية بسبب انتهاكها لقرار الأمم المتحدة بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة كازاخستانية، و3 أشخاص من كازاخستان بسبب انتهاكهم قرار حظر توريد الأسلحة لليبيا، وذلك وفق موقع "تركيا الآن".ووافقت 27 دولة بالاتحاد الأوروبي على قرار فرض العقوبات على هذه الشركات، وسيراجع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي النسخة المحدثة من هذا القرار يوم الاثنين المقبل خلال اجتماع لهم.وتعرضت الشركات الثلاث إلى عقوبات بجانب منع مسئولي هذه الشركة والأشخاص الآخرين من دخول الاتحاد الأوروبي.