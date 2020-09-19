وزير التعليم: لا صحة لعودة سناتر الدروس الخصوصية

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعادة سناتر الدروس الخصوصية، 21 سبتمبر الجاري، لممارسة نشاط الدروس الخصوصية مع قرب بداية العام الدراسي الجديد المقرر في 17 أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح.وقال الوزير، في تصريحات صحفية: عرضنا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء، ما يؤكد عدم عودة فتح السناتر والدروس الخصوصية، وتابع قائلًا: "كل ما يتم تداوله بشأن عودة الدروس الخصوصية وفتح السناتر غير صحيح تمامًا".ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد 2020- 2021م، 17 أكتوبر الجاري، وسط إجراءات صحية واحترازية مشددة حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية التعليمية من انتشار فيروس كورونا.