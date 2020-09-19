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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: القبض على 14 إرهابيًا وتدمير عدد من الأوكار في سامراء

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:15 م
العراق
العراق
أ.ش.أ
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أعلنت خلية الإعلام الأمني للجيش العراقي، اليوم السبت، القبض على 14 إرهابيا وتدمير أوكار للإرهابيين خلال 30 يوما، ضمن العمليات الأمنية في قضاء سامراء.

وذكرت الخلية - في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن قطاعات قيادة عمليات سامراء تواصل عملياتها لملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين، فضلا عن تدمير أوكار الإرهابيين ونصب الكمائن ورفع العبوات من مخلفات عناصر داعش".

وأضافت أنها تمكنت خلال فترة 30 يوما الماضية، من إلقاء القبض على 126 مطلوبًا وفق مواد قانونية مختلفة و14 متهمًا وفق المادة 4 إرهاب، كما دمرت أعدادا كبيرة من أوكار الإرهابيين ورفعت مئات العبوات الناسفة، مشيرة إلى أن العمليات الاستباقية ما زالت مستمرة.

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