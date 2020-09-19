البابا تواضروس يستقبل أسقف البحر الأحمر

قام الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك لتدارس بعض الأمور الخاصة بـ الخدمة بإيبارشية البحر الأحمر.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية- في وقت سابق لها- عن استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%.وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها: في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.وأضاف البيان: يتولى الآباء المطارنة والأساقفة كل من في إيبارشيته؛ تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية مع ضرورة التزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا؛ مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.