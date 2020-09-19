من التبني للاغتيال.. محطات الإخوان في حياة نجيب محفوظ

"الدستور" تجيب من خلال كبار الكتاب عن: كيف كانت علاقة نجيب محفوظ بالإخوان؟.

كيف تنبأ محفوظ بوصول الإخوان إلى الحكم

من التبني إلى الإغتيال

روايات نجيب التي جسدت الإخوان

"فكر اتسم بالميل إلى التعميم والحرص على الغموض والابتعاد عن الوضوح والتحديد، فهم سياسيون يرفعون الشعارات الدينية، ودينيون يعملون في السياسة"، هكذا رأي الأديب نجيب محفوظ جماعة الإخوان التي عايشها منذ تأسيسها على يد حسن البنا وحتى أحتلال مقاعد الأغلبية في برلمان ٢٠٠٥.علاقة صاحب نوبل بالجماعة الإرهابية وتأثره بما فعلوه في الشارع المصري جسدها في كثير من رواياته، وحللها بكتبه فيما بعد.في كتاب "أولاد حارتنا.. سيرة الرواية المحرمة" للكاتب الصحفى محمد شعير، تناول فى فصوله العلاقة بين مفكر جماعة الإخوان الإرهابية سيد قطب، وأديب نوبل.وشرح الكتاب العلاقة بينهما خاصة أن الإخوانى اتجه إلى الأدب فى فترة من حياته، وأصدر رواية "الأشواك"، وكان مهتما بالنقد، وأول من انتبه لموهبة كان نجيب محفوظ.وعرض الكتاب تفاصيل اللقاء الأخير بين "محفوظ" و"قطب"، وتحديدا قبل عام واحد من إعدام منظر جماعة الإخوان.ووصف "نجيب" انطباعاته عن لقائه الأخير مع سيد قطب كما نقلها "شعير" في كتابه بأنه "فقد قدرته على الابتسام، عندما مضى فى طريق آخر يكفر فيه المجتمع".وزار نجيب محفوظ سيد قطب فى بيته بحلوان بعد خروجه من السجن، وقبل عام من إعدامه، وقال نجيب:"فى تلك الزيارة تحدثنا فى الأدب ومشاكله، ثم تطرق الحديث إلى الدين والمرأة والحياة، وكانت المرة الأولى التى ألمس فيها بعمق مدى التغيير الكبير الذى طرأ على شخصية سيد قطب وأفكاره.. لقد رأيت أمامى إنسانا آخر.. حاد التفكير.. متطرف الرأى.. يرى أن المجتمع عاد إلى الجاهلية الأولى وأنه مجتمع كافر لابد من تقويمه بتطبيق شرع الله، انطلاقا من فكرة الحاكمية لا حكم إلا الله، فماذا يفيد الجدل مع رجل وصل إلى تلك المرحلة من الاعتقاد المتعصب؟.واستطرد "نجيب" كما جاء في كتاب" أولاد حارتنا.. سيرة الرواية المحرمة"،: "فى تلك الزيارة كان مع سيد قطب مجموعة من أصحاب الذقون، لم يكن قطب يشبه صديقى الذى عرفته فيه، وأردت أن أكسر حدة الصمت الثقيل، فقلت دعابة عابرة، وافترضت أن أساريرهم ستنفرج وسيضحكون، ولكنهم نظروا إلى شذرا، ولم يضحك أحد، حتى سيد قطب نفسه، وعندما غادرت البيت صامتا، وشعرت بمدى التحول الذى طرأ عليه".إذن، سيد قطب الذي كان له فضل لفت الأنظار إلى نجيب محفوظ وموهبته، شاءت الأقدار أن يكون من بين تلامذته وأن يخرج من عباءة فكره هو بالذات هذا الشاب الذي حاول اغتيال محفوظ. هذه بلا شك مفارقة درامية مذهلة ومأساوية.لم يمض سوى ٦ سنوات على وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ حتى وصل الإخوان إلى حكم مصر، وهو ما أكد تنبؤات نجيب، فقبل موته بوقت قصير قال في جلسة أصدقاء تناقلتها الصحف إن مصر تريد أن تجرب حكم الإخوان.ووصل نجيب إلى هذا التنبؤ نتيجة عقم تحليلاته الإخوان وشخصيات قادة الجماعة، والتي حللها الكاتب مصطفي بيومي في كتاب بعنوان" نجيب محفوظ والاخوان المسلمون" والذي ركز على توضيح كيف رسم محفوظ هذه الشخصية بقلمه، وما هي أهم ملامحها الفكرية والإنسانية.وحاول الكاتب أن يبلور الخطاب الإخواني في أدب محفوظ، فقال: «يتسم الفكر السياسي للإخوان بالميل إلى التعميم والحرص على الغموض والابتعاد عن الوضوح والتحديد، فهم سياسيون يرفعون الشعارات الدينية، ودينيون يعملون في السياسة، وفي هذا السياق، يتجلى تمسكهم الدائم بتجنب طرح برنامج تفصيلي ذي نقاط واضحة، ويتشبثون دائما بخصوصية غير منطقية وعاجزة عن الإقناع: الحديث السياسي المترفع كأنهم من رجال الدين، والخطاب الديني المختلف كأنهم يحتكرون الإسلام».كان سيد قطب مهتمًا بعالم الأدب والنقد الأدبي وله اسهامات في هذا المجال، من أوائل نقاد الأدب الذين لفتوا الأنظار إلى موهبة نجيب محفوظ وقدمه للقراء في بداياته.وظل محفوظ يعتبر قطب حتى اليوم الأخير من عمره كما قال: "صديقا وناقدا أدبيا كبيرا كان له فضل السبق فى الكتابة عنى ولفت الانظار إليّ فى وقت تجاهلنى فيه النقاد الآخرون ولتأثرى بشخصية سيد قطب وضعتها ضمن الشخصيات المحورية التى تدور حولها رواية "المرايا" مع إجراء بعض التعديلات البسيطة.ولكن مع التغييرات التي حدثت في شخصية قطب اختلت العلاقة بينه وبين محفوظ، حتى أن تلميذًا لقطب حاول اغتيال نجيب محفوظ، الذي كره محفوظ دون أن يقرأ له كتابًا واحدًا.في كتاب نجيب محفوظ والإخوان المسلمون" بدأ الكاتب "مصطفى بيومي" رحلة بحثه في العديد من روايات محفوظ مستخلصًا كل الشخصيات التي تعبر عن فكر الاخوان، محللًا أفعالها ومواقفها، وكيف عبرت عن نفسها من خلال السياق التاريخي والاجتماعي في مصر.واعتمد في دراسته على عدة روايات هي، القاهرة الجديدة وشخصية "مأمون رضوان"، السكرية وشخصيات عبد المنعم شوكت، فؤاد الحمزاوي، محمد حامد برهان، والشيخ علي المنوفي، إضافة إلى سليم حسن قابيل، ميرامار، تحت المظلة، المرايا وشخصية "عبد الوهاب اسماعيل"، الجريمة، الكرنك، قلب الليل، الحب فوق هضبة الهرم، الباقي من الزمن ساعة، أمام العرش، التنظيم السري، يوم قتل الزعيم، حديث الصباح والمساء، صباح الورد وقشتمر وشخصية صادق صفوان، وغيرها العديد من الشخصيات في عالم محفوظ الادبي.