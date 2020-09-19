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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«الوطنية للإعلام»: بذلنا جهودا للحفاظ على حقوق العاملين بـ«جراج ماسبيرو»

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:47 م
حسين زين
حسين زين
دعاء عبد المقصود
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أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، بذلها جهودًا كبيرة للحفاظ على حقوق العاملين في "جراج ماسبيرو"، الذي يقدم خدماته للعاملين ولضيوف البرامج المختلفة، من خلال إجراء مفاوضات والتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية للإبقاء عليه، إلا أن هناك ضرورة ومصلحة قومية بضم مساحته للمشروع القومي لتطوير "مثلث ماسبيرو"، والحفاظ على التنسيق والشكل الحضاري بهذا المكان.

وشددت الهيئة، في بيان، على أن التفاوض جار حول توفير بدائل خلال العمل بالمشروع، وأيضًا بعد الانتهاء منه بتوافر جراج خاص للعاملين بـ"الوطنية للإعلام".

يذكر أن لجنة السلامة والصحة المهنية داخل مبنى ماسبيرو، كانت قد وافقت على تسليم جراج التليفزيون لإحدى الشركات التي تتولى الإنشاءات في المشروع القومي لتطوير مثلث ماسبيرو، مع اتخاذ قرار بنقل سيارات القطاعات إلى بعض الأماكن منها "جراج البالون" والمقطم والهرم، إلى جانب استغلال مساحة أرض خالية حاليا خلف مبنى ماسبيرو، بالاتفاق مع شركات الإنشاءات في المشروع لفترة مؤقتة.

وتقرر إيقاف اشتراكات العاملين في الجراج، اعتبارا من أكتوبر المقبل، وعدم توفير أماكن لانتظار سيارات العاملين في محيط المبنى، حيث يتولى كل موظف حل مشكلة الحضور بسيارته الخاصة بمعرفته.

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