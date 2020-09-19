أغنية «قلبي ارتاح» لمحمد الشرنوبي التريند رقم 3 في مصر

احتلت أغنية «قلبى ارتاح»، للمطرب محمد الشرنوبي، التريند رقم 27 على العالم من موقع يوتيوب، والثالث على مصر.ونشر الشرنوبي فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام معلقًا: «بعد حرب ومحاولات عنيفة إن الأغنية دي ماتنزلش وماتبقاش موجودة.. لقيت إن ده الڤيديو الوحيد اللي موجود من فرحي ودي حاجة أنا من حقي كإنسان إني أشاركها مع أي حد حابب أشاركه فرحتي، وأكيد مفيش أهم ولا أحسن منكو أشاركوا أحلى وأهم لحظات في حياتي».فكرة كليب الأغنية هي إظهار المشاهد الحقيقية من حفل زفاف المطرب محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، ليظهر لها مدى حبه.«قلبي ارتاح» من غناء وألحان محمد الشرنوبي، وكلمات محمد إبراهيم يسري، وتوزيع مصطفى الحلواني، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.