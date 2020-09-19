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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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قبل بدء العام الدراسى.. 3 عقبات فى طريق الأم العاملة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:24 م
العام الدراسى
العام الدراسى
إسلام جمال
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«بنات وسيدات النيل.. صانعات السعادة والنماء».. هكذا وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، المراة، فمنذ توليه المنصب وهو يقدر دور المرأة فى المجتمع.


منذ أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى لليمين الدستورية قبل ست سنوات، شهدت مصر خلال تلك الفترة تقدما إيجابيا وملحوظا فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

وطالب الرئيس السيسى من الحكومة دراسة وضع المرأة العاملة خلال العام الدراسى الجديد، قائلًا: "هناك أسر تعمل وتربط نفسها على أنها متواجدة فى العمل مع انتهاء اليوم الدراسى وتصطحب أولادها.. وهذا العام الوضع مختلف، فالطلاب فى المنزل.. ولذلك علينا دراسة وضع المرأة العاملة فى إطار تخفيف الحضور للمدارس"، ونرصد الازمات التى يمكن أن تواجه العاملات بعد عودة المدارس.

"الولاد فى البيت والام فى العمل"

من الأزمات التى تواجه الامهات العاملات، هو عدم ذهاب الأطفال للمدرسة يوميًا كما كان يحدث فى الاعوام السابقة، ففى هذا العام تم تقليص عدد أيام الدراسة، الامر الذى لا يتوافق مع ايام العمل بالنسبة للإمهات.


"المذاكراة وضغط العمل"
بسبب تقليص ايام العمل فى الكثير من المؤسسات، أصبح ضغط العمل من الامور التى تسبب عبء على الكثير الإمهات، وهذا يمكن أن يتسبب فى ضعف الأبناء بالدراسة.


"العمل والدراسة.. وشغل البيت"

من الأزمات التى تفرض نفسها على الإمهات، هو الجمع بين العمل وشغل المنزل، ومذاكرة الأطفال، الامر الذى يمكن أن يزيد من المشكلات الزوجية، بسبب العصبية الزائدة والناجمة عن ضغوط العملز

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