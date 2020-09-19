أبراج مدينة العلمين.. أيقونة العمارة الحديثة فى مصر

تعد مدينة العلمين أيقونة العمارة الحديثة، وأضخم مدن الجيل الرابع، حيث ولى الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تولى الحكم اهتمامًا خاصا بمشاريع الإسكان والتعمير، حيث شهد الساحل الشمالي تطورا غير مسبوق به.وكان من أبرز تلك التطورات بالقطاع المعماري مدينة العلمين الجديدة التي تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 48130.82 فدان، ويبلغ عدد السكان المستهدف حوالي 2 مليون نسمة بعام 2030.تم وضع حجر أساس المدينة في يوم 1 مارس مما سيجعلها بوابة مصر على إفريقيا، فهي تشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة، وجذبت عددا من الشركات العالمية للاستثمار بها ومن أبرز اللفتات المعمارية بها هي أبراج العلمين التي سيكون عدد أبراجها نحو 25 برجًا، وسيصل ارتفاعاتها لـ41 دورا، وتضم أبراج المرحلة الأولى حوالي 4500 وحدة سكنية.