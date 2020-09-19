من روسيا إلى كندا.. أبرز الدول التى أدرجت الإخوان منظمة إرهابية

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بسبب نهجها المعادي للسلام، وتورطها في العديد من الأعمال الإرهابية في أكثر من دولة، بجانب تحريضها وتدخلها في الشئون الداخلية للدول من أجل تأجيج الصراع وعدم استقرار الأوضاع، عملت العديد من الدول على إدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية.ويرصد التقرير التالى أبرز الدول في العالم التي صنفت جماعة الإخوان منظمة إرهابية.سوريا كانت من أولى الدول التى صنفت الإخوان جماعة إرهابية لما كان يشكله التنظيم من خطورة على المجتمع السوري.وفي 20 يونيو عام 1980، أصدرت سوريا قانون رقم 49 بإعدام كل من ينتمى لحركة الإخوان، وذلك بعدما نفذت الجماعة عددا من التفجيرات ضد عدد من المنشآت، من بينها تفجير البرج الذى كان يوجد بداخله خبراء عسكريون حضروا إلى دمشق لتقديم الخبرة العسكرية للجيش السوري.وأسفر الحادث عن مقتل كل من في البرج وهدمه، وبعد ذلك بأشهر قليلة وقعت محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.وفى يوليو 2006 صنفت موسكو كأول دولة أجنبية جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا مبكرا، وهو ما يمنع تواجد قيادات للجماعة في الأراضي الروسية، وكانت موسكو من أولى الدول التي استشعرت خطورة التنظيم ونشاطاته.وجاء القرار الروسي عقب أعمال العنف التي قامت بها الجماعة في مناطق شمال القوقاز، التي تحظى بأغلبية إسلامية، وقيامها بتقديم الدعم المالي للعناصر التي تقاتل القوات الروسية، وبناء على هذا القرار منع قيادات الجماعة من الوجود على الأراضي الروسية، بعد استشعار موسكو خطورة التنظيم ونشاطاته.وفى مايو 2009 صنفت كازاخستان جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، ومنعت قيادات التنظيم من التواجد داخل أراضيها، لأنهم وفقا لهذا التصنيف يعتبرون مروجين للإرهاب.وفى ديسمبر عام 2013 اعتبرت مصر جماعة الإخوان جماعة إرهابية، بعد أحداث تفجير مديرية أمن الدقهلية.وفى عام 2014 اعتبرت السعودية الإخوان تنظيما إرهابيا، بعدما اتخذت قرارا باعتبارها مع داعش وجبهة النصرة، كتنظيمات إرهابية.وفي العام نفسه، أصدرت الإمارات، مرسومًا حكوميًا بإدراج جماعة الإخوان، وجماعات محلية تابعة لها، على لائحة المنظمات الإرهابية، كما اعتمدت في مرسومها 83 منظمة أخرى، أبرزها داعش وجبهة النصرة وأنصار الشريعة في ليبيا وتونس، وتنظيم القاعدة وجماعة أنصار بيت المقدس.وفي 5 إبريل 2014، وافق البرلمان الكندي بالأغلبية الساحقة على إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، استجابة لالتماس تقدمت به الجالية المصرية في كندا للمطالبة بحظر أنشطة الإخوان هناك.اتخذت موريتانيا إجراءات ضد أنشطة جماعة الإخوان داخل أراضيها، بعدما حلت عددا من الجمعيات التابعة للإخوان، حيث حظرت جمعية المستقبل، إحدى أكبر الجمعيات الدينية في موريتانيا.