«الوجه المظلم للجماعة الإرهابية».. قضايا تحرش وجرائم اغتصاب

1- طارق رمضان

2- عبدالله الشريف

3- صلاح عبد المقصود

حمل تنظيم جماعة الإخوان منذ اللحظة الأولى لظهوره الكثير من الفساد وصل لحد الاغتصاب والتحرش ليستمر النهج التي تتبعه الجماعة ويصل الأمر للأحفاد لتُكشف قضية جديدة عن قيادة الإخوان الإرهابية الذين اتخذوا من الدين الإسلامي ستارًا لهم، إلا أن الأيام كشفت عن وجههم القبيح، حيث تعج الجماعة التي تحاول إيهام الجميع بأنهم يطبقون شرع الله في الأرض، بالانحرافات الجنسية والتشوهات الأخلاقية."الدستور" تستعرض في التقرير الوجه المظلم للجماعة وأفرادها، وتقدم رصدًا لأبرز جرائم أعضاء "الإرهابية"خضع حفيد حسن البنا، طارق رمضان، الأربعاء الماضي الموافق 16 سبتمبر أمام المحكمة بباريس وكان يشكل اللجنة القضائية قاضيان أحدهما فرنسي والآخر سويسري فيما أحتجزه القضاء ومنعه من السفر ومغادرة الأراضي الفرنسية حيث خضع طارق للاستجواب بشأن قضية اغتصاب لأول مرة بيوليو. وتم استدعاء طارق رمضان (58 عاما) وصاحبة الشكوى، وهى امرأة تبلغ من العمر 54 عاما، بتمام الساعة 10:00 صباحا للاستماع لهما معا فى حضور المدعى العام السويسرى وحضرت المحاكمة صاحبة الدعوى الملقبة بـ"بريجيت" فى وسائل الإعلام، فقد تقدمت بشكوى اغتصاب فى جنيف فى 13 أبريل 2018 حيث أبلغت هذه المرأة عن تعرضها للاغتصاب والاختطاف من قبل طارق رمضان خلال اجتماع فى فندق فى جنيف فى 28 أكتوبر من عام 2008.ووجهت إلى حفيد البنا فى فرنسا لائحة اتهام بارتكاب جرائم "اغتصاب" و"اغتصاب شخص ضعيف"، بسبب وقائع ندد بها اثنان من المشتكين، هن هند عيارى وكريستيل، على التوالى فى عام 2012 فى باريس وفى عام 2009 فى ليون.شن اليوتيوبر محمد قنديل الحرب على الإرهابي عبدالله الشريف واستعرض خلال حلقة بعنوان «حقيقة عبد الله الشريف مدعي الشرف تسريبات الجزء الأول»، تسريب للإرهابي عبد الله الشريف وهو يتحدث عن انتقامه من الإعلامية أمل عبد الله، بسبب إطلاق أسم عليه وهو "ترتر الشريف".فيما وصف الإرهابي عبد الله الشريف بأنه "ندل" بسبب عدم مراعاة مرض زوجته.لم يكتف محمد قنديل بعرض التسجيلات بل عرض فيديوهات لمكالمات هاتفية لعبدالله الشريف من داخل سيارته وهو يتغزل بفتاة، ويقول لها:"اتمنى أن يأتي يوم ونمشي بجوار بعض ونمسك ايد بعض.. وحشتيني".كما قال اليوتيوبر محمد قنديل إن الإرهابي عبدالله يقوم بإرسال صور لأجزاء من جسدة لفتاة تبلغ من العمر 20 عامًا ووعدها بترتيب لقاء في تركيا والحجز لها فندق وإرسال تذكرة الطيران لها.خلال حكم الإخوان، تولى القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية صلاح عبدالمقصود، منصب وزير الإعلام، حيث أطلق عليه لقب "المتحرش باسم الحكومة"، بسبب ارتكابه 3 وقائع تحرش جنسي لفظي بالصحفيات والإعلاميات، منهن الإعلامية السورية زينا يازجي مما دفع الصحفيات والإعلاميات بإطلاق حملة لإقالته من منصبه وقدمن عريضة لمحمد مرسي العياط للضغط عليه لعزله إلا أنه لم يهتم حتى اندلعت الثورة.