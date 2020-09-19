رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الوجه المظلم للجماعة الإرهابية».. قضايا تحرش وجرائم اغتصاب

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:08 م
جماعة الإخوان
جماعة الإخوان
نوران إمام
طباعة
حمل تنظيم جماعة الإخوان منذ اللحظة الأولى لظهوره الكثير من الفساد وصل لحد الاغتصاب والتحرش ليستمر النهج التي تتبعه الجماعة ويصل الأمر للأحفاد لتُكشف قضية جديدة عن قيادة الإخوان الإرهابية الذين اتخذوا من الدين الإسلامي ستارًا لهم، إلا أن الأيام كشفت عن وجههم القبيح، حيث تعج الجماعة التي تحاول إيهام الجميع بأنهم يطبقون شرع الله في الأرض، بالانحرافات الجنسية والتشوهات الأخلاقية.

"الدستور" تستعرض في التقرير الوجه المظلم للجماعة وأفرادها، وتقدم رصدًا لأبرز جرائم أعضاء "الإرهابية"


1- طارق رمضان

خضع حفيد حسن البنا، طارق رمضان، الأربعاء الماضي الموافق 16 سبتمبر أمام المحكمة بباريس وكان يشكل اللجنة القضائية قاضيان أحدهما فرنسي والآخر سويسري فيما أحتجزه القضاء ومنعه من السفر ومغادرة الأراضي الفرنسية حيث خضع طارق للاستجواب بشأن قضية اغتصاب لأول مرة بيوليو. وتم استدعاء طارق رمضان (58 عاما) وصاحبة الشكوى، وهى امرأة تبلغ من العمر 54 عاما، بتمام الساعة 10:00 صباحا للاستماع لهما معا فى حضور المدعى العام السويسرى وحضرت المحاكمة صاحبة الدعوى الملقبة بـ"بريجيت" فى وسائل الإعلام، فقد تقدمت بشكوى اغتصاب فى جنيف فى 13 أبريل 2018 حيث أبلغت هذه المرأة عن تعرضها للاغتصاب والاختطاف من قبل طارق رمضان خلال اجتماع فى فندق فى جنيف فى 28 أكتوبر من عام 2008.

ووجهت إلى حفيد البنا فى فرنسا لائحة اتهام بارتكاب جرائم "اغتصاب" و"اغتصاب شخص ضعيف"، بسبب وقائع ندد بها اثنان من المشتكين، هن هند عيارى وكريستيل، على التوالى فى عام 2012 فى باريس وفى عام 2009 فى ليون.


2- عبدالله الشريف

شن اليوتيوبر محمد قنديل الحرب على الإرهابي عبدالله الشريف واستعرض خلال حلقة بعنوان «حقيقة عبد الله الشريف مدعي الشرف تسريبات الجزء الأول»، تسريب للإرهابي عبد الله الشريف وهو يتحدث عن انتقامه من الإعلامية أمل عبد الله، بسبب إطلاق أسم عليه وهو "ترتر الشريف".

فيما وصف الإرهابي عبد الله الشريف بأنه "ندل" بسبب عدم مراعاة مرض زوجته.

لم يكتف محمد قنديل بعرض التسجيلات بل عرض فيديوهات لمكالمات هاتفية لعبدالله الشريف من داخل سيارته وهو يتغزل بفتاة، ويقول لها:"اتمنى أن يأتي يوم ونمشي بجوار بعض ونمسك ايد بعض.. وحشتيني".

كما قال اليوتيوبر محمد قنديل إن الإرهابي عبدالله يقوم بإرسال صور لأجزاء من جسدة لفتاة تبلغ من العمر 20 عامًا ووعدها بترتيب لقاء في تركيا والحجز لها فندق وإرسال تذكرة الطيران لها.


3- صلاح عبد المقصود

خلال حكم الإخوان، تولى القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية صلاح عبدالمقصود، منصب وزير الإعلام، حيث أطلق عليه لقب "المتحرش باسم الحكومة"، بسبب ارتكابه 3 وقائع تحرش جنسي لفظي بالصحفيات والإعلاميات، منهن الإعلامية السورية زينا يازجي مما دفع الصحفيات والإعلاميات بإطلاق حملة لإقالته من منصبه وقدمن عريضة لمحمد مرسي العياط للضغط عليه لعزله إلا أنه لم يهتم حتى اندلعت الثورة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتصار مصرى جديد بالأمم المتحدة: انتخاب وفاء بسيم فى لجنة حقوق الإنسان

زلزال يهز الإسكندرية والسواحل الشمالية

أغلبية «عليا الوفد» توافق على المشاركة بـ«النواب» ضمن القائمة الوطنية

محمد الباز يكتب: «الجوجولو التركى».. كيف يعيش محمد ناصر بأموال النساء؟ (تسجيلات خاصة)

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع موقف المستشفيات الجاري إنشاؤها

image description

صور حفل نوران أبو طالب بمسرح النافورة

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

image description

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

الأكثر قراءة

المشدد 15 سنة لنجلى أحمد السبكى

ضبط متلبسًا.. منع حسن شاكوش من الغناء بالساحل الشمالي

أغلبية «عليا الوفد» توافق على المشاركة بـ«النواب» ضمن القائمة الوطنية

بعد السخرية.. محافظ المنوفية يأمر بإزالة مجسم الأهرامات بمدخل شبين

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

مقال عمره 33 عامًا يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

تابع جميع المسلسلات.. تردد قناة اون دراما عبر نايل سات 2020

دراسة جديدة تؤكد دور النوم فى بناء المخ

العلماء يكتشفون سر النوم العميق

أطعمة تحسن النوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد سيد طنطاوى.. عالِم دين معتدل
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «4»
المزيد

الثقافة

بعد الإعفاء من ضريبة الملاهي.. مجهودات «الأوبرا» لمواجهة كورونا

مهرجان الشباب العربى للفن التشكيلى يكرم المتسابقين بمسابقة«ضى»

«المدائح النبوية في الشعر العربي» ببيت الست وسيلة

اليوم.. تطوير مراكز المعلومات ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى