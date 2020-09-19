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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان.. ارتفاع حصيلة الفيضانات والسيول لـ121 شخصًا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:23 ص
فيضانات السودان
فيضانات السودان
وكالات
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أعلن الدفاع المدني السوداني، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول في البلاد إلى 121 شخصًا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "سونا" قال المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، العقيد عبد الجليل عبد الرحيم في مؤتمر صحفي، إن أضرارًا كبيرة لحقت بالأراضي الزراعية في عدد من الولايات، مؤكدا أن فرق الدفاع المدني تعمل على حصر تداعيات الكارثة بالوسائل المتاحة لديه.

من جانبها، أعلنت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بالسودان أن كل ولايات البلاد أصبحت الآن متأثرة بالفيضانات والسيول، مشيرة إلى أن الخرطوم اكثر الولايات تضررا.

وقالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة العليا لطوارئ الخريف، لينا الشيخ، إن عدد المتضررين ارتفع الآن إلى أكثر من 770 ألف شخص في عموم ولايات السودان المختلفة.

وضربت سيول وفيضانات شديدة السودان منذ أيام، وتسببت في وفاة 121 شخصا فضلا عن تشريد الآلاف ودمار آلاف المنازل.

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