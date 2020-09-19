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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ليفربول يستعد لحسم صفقة جديدة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:25 ص
ليفربول
ليفربول
وكالات
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أكد تقرير صحفي إنجليزي، أن ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بصدد الإعلان عن إبرام صفقة جديدة في الميركاتو الجاري.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ليفربول بات على بعد خطوات قليلة من ضم اللاعب البرتغالي ديوجو جوتا، جناح وولفرهامبتون، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت، أن الصفقة يمكن أن تعلن رسميا صباح اليوم السبت، بعد غداة الإعلان عن التعاقد مع الإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب وسط بايرن ميونخ.

وأشارت الشبكة إلى أن الصفقة قد تشهد انتقال مدافع ليفربول كي جانا هوفر إلى وولفرهامبتون مقابل 10 ملايين إسترليني، إضافة إلى مكافآت.

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