فرنسا: لا دليل على وجود مخازن متفجرات لـ«حزب الله» فى بلدنا

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن الجناح المسلح لـ "حزب الله" اللبناني يخزن في فرنسا مواد كيميائية لصنع متفجرات.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أجنيس فون دير مول، للصحفيين: "على حد علمنا، لا يوجد شيء ملموس يؤكد مثل هذا الزعم في فرنسا اليوم".وجاء ذلك تعليقا على تصريحات منسق وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون محاربة الإرهاب، ناثان سيلز.وكان سيلز قد صرح في وقت سابق بأن "حزب الله" يقوم بتهريب وتخزين مواد كيميائية، ومنها مادة نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت، من بلجيكا إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا.وادعى بأن "حزب الله" أقام مخابئ للمتفجرات في أوروبا منذ عام 2012.