جيلبير سينويه يؤرخ لحياة الشيخ زايد فى «الصقر»

صدر حديثا عن دار منشورات "الجمل"٬ الطبعة العربية لرواية "الصقر" للروائي الفرنسي جيلبير سينويه٬ والذي يختار سيرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ليكتب من خلالها تاريخ نشأة دولة الإمارات العربية المتحدة وتأسيسها.ودمج الكاتب، وفق منهجه الروائي المعروف، بين التوثيق والسرد، ومتكئًا على مصادر ومراجع، أجنبية وعربية عديدة، ومعتمدًا قدرة المخيّلة على نسج المعطيات القائمة في رواية تاريخية، موثقة ومتخيّلة في آن واحد.ونجح سينويه في هذا النوع من السرد التاريخي، وله في ميدانه أعمال مهمة تغوص في أعماق التاريخ العربي والمشرقي وتقيم جسرًا بين الحضارتين الشرقية والغربية.الرواية من ترجمة صالح الأشمر٬ وكانت قد صدرت للمرة الأولى بالفرنسية٬ مطلع يونيو الماضي٬ عن دار النشر الفرنسية "كليموند".يشار إلى أن "جيلبير سينويه" مؤرخ وكاتب من أصل مصري٬ اسمه الحقيقي سمير كساب، وُلد في القاهرة من أب مصري وأم فرنسية في 18 فبراير 1947، انتقل إلى باريس في 1968، ودرس في المعهد العالي للموسيقى، واشتغل بعد ذلك أستاذًا للجيتار الكلاسيكي.