أمسية شعرية وندوة حول الموسيقى فى حياتنا بـ«الأعلى للثقافة»

يحل الشاعر أحمد نبوي٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ ضيفًا على برنامج "كل يوم شاعر"٬ والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة٬ ويبث "أونلاين" عبر صفحة المجلس الرسمية على "يوتيوب"٬ ومن المقرر أن يقرأ "نبوي" عددًا من قصائده الشعرية منها: "قالت نملة - لاجئون - لاجئان - رصيف الحلم".في سياق متصل يليها في السابعة٬ محاضرة يقدمها المايسترو "نادر عباسي" عن الموسيقى والفنون٬ وذلك ضمن مبادرة حياتنا مع الموسيقى٬ وهي عبارة عن رسائل مصورة (فيديو) أو محاضرات قصيرة المدة لتوعية الجمهور المصري والعربي عبر الإنترنت بأهمية الموسيقى والفنون المرتبطة بها وخاصة الفنون الحركية (الباليه والرقص) ودورها الفاعل في حياتنا.