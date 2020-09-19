أول تعليق من مدرب سيدات سلة الأهلى بعد التتويج بالدورى

أعرب علي هاشم، المدير الفني لفريق كرة السلة "سيدات" بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري السوبر، بعد التغلب على فريق سبورتنج، في المباراة الثالثة "الفاصلة" بالدور النهائي التي جمعت بين الفريقين بنيجة 75-72.وأضاف علي هاشم، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن اللاعبات نجحن في تقديم مباراة قوية، في ظل الرغبة الكبيرة في التتويج باللقب وإسعاد الجماهير، مؤكدًا أن الفوز جاء بعد إصرار كبير من لاعبات الأهلي لحصد اللقب الثاني هذا الموسم بعد الفوز بدوري المرتبط.وأشار "هاشم" إلى أن شخصية الأهلي ظهرت بشدة خلال المباراتين الثانية والثالثة في الدوري أمام سبورتنج، بعد الخسارة في المباراة الأولى، ليعود الفريق بقوة ويحصد البطولة الأقوى هذا الموسم.وأكد أن الأهلي يستحق اللقب بعدما قدم الفريق أداءً متميزًا، ونجح في مواصلة عروضه القوية حتى النهاية والتتويج باللقب.واختتم حديثه مؤكدًا أن الجميع بذل مجهودًا كبيرًا طوال الموسم، وقدمت اللاعبات أفضل ما لديهن، وكذلك أعضاء الجهاز الفني الذين بذلوا مجهودًا جبارًا مع الفريق هذا الموسم.وكان سبورتنج قد فاز في المباراة الأولى بالدور النهائي بالمسابقة والذي يقام بنظام (Best Of 3) يوم الإثنين الماضي بنتيجة 83-76، وعادل الأهلي النتيجة في المباراة الثانية، حيث فاز بها يوم الأربعاء الماضي بنتيجة 85-78 وفاز الأهلى اليوم بنتيجة 75-72 ويتوج بالمسابقة.