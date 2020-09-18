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الثقافة

بعد توقف 3 سنوات.. وزيرة الثقافة تتفقد أعمال تطوير مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:26 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
حسام الضمراني
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تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أعمال التطوير والتجديد ورفع الكفاءة التى تم الانتهاء منها بمسرح الليسيه بالإسكندرية؛ تمهيدا لإعادة تشغيله خلال شهر أكتوبر المقبل وانضمامه إلى منظومة البنية الثقافية فى مصر بعد توقف استمر ثلاث سنوات، بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح.

قالت عبدالدايم، إن الثقافة تواصل تنفيذ خطة تطوير المنشآت والمواقع المتوقفة عن العمل فى مختلف ربوع مصر تمهيدا لإعادتها للحياة، مؤكدة أهمية القوى الناعمة كإحدى أسلحة تنمية الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومجابهة التعصب، وأشارت إلى أهمية الثقافة والفنون في السمو بالوجدان الجمعي خاصة فن المسرح لتأثيره المباشر في تشكيل وبناء الشخصية، وقدرته الفائقة على تعزيز قيم المواطنة وخلق أجيال جديدة مدركة حجم التحديات التى تواجه الوطن.

يشار إلى أن مسرح ليسيه أحد أعرق المسارح الموجودة بمنطقة الشاطبى بالإسكندرية داخل مدرسة الليسيه التي أنشأتها البعثة الفرنسية عام 1909 وتم تأميمها عام 1961، ويعد من أهم المسارح التراثية التي شهدت العديد من العروض المهمة فى تاريخ فن المسرح، وتم إغلاقه عام 2017 لإعادة التأهيل، ويقع على مساحة 1050 متر مربع ويتكون من دور أرضي يضم بهو المدخل ملحق به أماكن خدمات للجمهور وغرف إدارية وقاعة مسرح تتسع لـ550 مشاهدا إلى جانب غرف للفنانين.

وبدأت عملية التطوير والإحلال والتجديد فى مارس ٢٠١٩ وشملت منظومة الحماية المدنية التى تم استخدام أحدث الأكواد بها، ورفع كفاءة الأعمال المعمارية من دهانات وتجديد أرضيات وصيانة لمقاعد المسرح وأعمال التكييف وتحديث منظومة الكهرباء وتجهيز غرف الفنانين بشكل لائق.

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