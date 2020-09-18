روسيا: اعتراض طائرتي استطلاع أمريكية وسويدية فوق بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، اعتراض طائرتي استطلاع أمريكية وسويدية فوق بحر البلطيق، وفقا لقناة العربية الإخبارية.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، اعتراض مقاتلة من طراز "سو- 27"، طائرتين عسكريتين، أمريكية وبريطانية، فوق مياه البحر الأسود.واعترضت المقاتلة الروسية طائرة استطلاع بريطانية، وطائرة دورية أمريكية فوق البحر الأسود لمنعهما من انتهاك المجال الجوي الروسي، بحسب بيان المركز الوطني للدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية.