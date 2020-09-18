مى عمر تكثف تصوير «لؤلؤ» للانضمام إلى «نسل الأغراب»

واتفقت «مى» مع طاقم العمل على تكثيف تصوير المشاهد من أجل الانتهاء منه فى أقرب وقت، حتى تتمكن من الانضمام إلى مسلسل «نسل الأغراب»، مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل.





وعلم «الدستور» أن «السقا» و«كرارة» رشحا مى للدور قبل تدخل زوجها المخرج محمد سامى، وأنها سيكون لها دور محورى بين بطلى العمل، وستتسبب فى الصراع الدرامى الكبير بينهما خلال الأحداث، وأن مساحة دورها ستزيد عن الأعمال الماضية.





تواصل النجمة مى عمر تصوير مسلسل «لؤلؤ»، الذى يعد أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية، من أجل عرضه خلال الموسم الشتوى الجديد، بمشاركة أحمد زاهر ونجلاء بدر وعدد كبير من الفنانين.