خلال زيارة «العناني».. ألمانيا تدرس استئناف الحركة السياحية إلى مصر

توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، في زيارة قصيرة إلى العاصمة الألمانية برلين والتي تعتبر أول زيارة لمسئول مصري إلى ألمانيا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.جاءت هذه الزيارة فى إطار الجهود المكثفة لاستئناف حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، وبالتنسيق الكامل مع السفير خالد جلال سفير مصر بألمانيا والذي أعد برنامجا مكثفا ومتنوعا لوزير السياحة والآثار لعدد من اللقاءات الرسمية والمهنية مع مسئولي السياحة في ألمانيا، ورؤساء مجالس كبرى الشركات والاتحادات السياحية الألمانية، ولقاءات إعلامية متنوعة، ما يعد دعمًا كبيرًا للتحركات والاتصالات التي تقوم بها السفارة منذ عدة أشهر مع الجانب الألماني لبحث عودة السائحين الألمان إلى المقاصد السياحية المصرية، عقب حظر السفر الذى فرضته ألمانيا في ظل أزمة فيروس كورونا.واستهل العناني هذه اللقاءات بلقاء توماس بارايس وزير الدولة لشئون السياحة، والذي اطلعه خلاله على جاهزية المقاصد السياحية المصرية لاستقبال السائحين ومن بينهم الألمان، وفقا لإجراءات احترازية واشتراطات سلامة صحية تضمن سلامة السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي، موضحا أنه زار مصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة اليها حوالي 250،000 سائح من حوالي 15 دولة، وقد عادت الكثير من الرحلات الي بلادها بعد انتهاء برامجهم السياحية واستمتاعهم بشواطئ مصر الخلابة وجوها الدافئ والمشمس.كما استعرض وزير السياحة والآثار الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي والعاملين والتحفيزات التي منحتها الحكومة؛ لتشجيع كبري منظمي الرحلات على تنظيم رحلات سياحية الى مصر.ومن جانبه، وعد توماس بارايس أنه سيتم دراسة استئناف حركة السياحة الألمانية إلى مصر خاصة أن المقصد السياحي المصري يعتبر مقصدًا مهمًا جدا بالنسبة للجانب الألماني، مؤكدا أن مصر ستكون على رأس الدول التي سيتم فتح السياحة إليها عند استئناف حركة السياحة الألمانية إلى الخارج.