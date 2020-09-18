نص «إيميل» كارتيرون لنادي الزمالك لدفع الشرط الجزائي

أرسل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك إيميل للإدارة البيضاء يطلب الحساب البنكي لهم من أجل دفع باقي قيمة الشرط الجزائي.



