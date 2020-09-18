«القومى للأمومة والطفولة» يشكر النائب العام لإخلاء سبيل أحمد وزينب

تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر للمستشار النائب العام لإصداره أمرا بإخلاء سبيل المتهمين "أحمد وزينب" إعمالا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفلة الصغيرة، بعد تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا.وتوجهت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بخالص التقدير والامتنان للمستشار النائب العام لحرصه دائما على تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، واتخاذ جميع التدابير التي من شأنها حمايتهم.وقالت السنباطي إنه تم تكليف المجلس القومي للطفولة والأمومة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.وأكدت أنه ستتم المتابعة الدورية للطفلة لضمان سلامتها وتحقيق سلامة التنشئة الواجب توافرها لها، لافتة إلى أنه سيتم عقد عدة جلسات إرشاد أسري للأب والأم لتوجيههما نحو أساليب ومبادئ التربية الإيجابية.