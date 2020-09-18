«نهضة في كافة المجالات».. خريطة مشروعات البتروكيماويات في مصر

لم يترك الرئيس عبدالفتاح السيسي، قطاعا إلا وقرر تطويره، لبناء مصر الجديدة التي يحلم بها المصريون، والتي تعتمد على النهضة في كل المجالات، وكان من ضمن هذه المجالات مشروعات البتروكيماويات الجديدة التي بلغت تكلفتها ١٦ مليار دولار.ولعل أبرز هذه المشروعات: "مجمع اسمدة فوسفات العين السخنة، مصنع كيما ٢ – أسوان، ايثيدكو – اسكندرية، مجمع مسطرد – القليوبية، توسعات موبكو – دمياط، توسعات سيدبك – اسكندرية".وكان من ضمن هذه المشروعات، مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس باستثمارات 7.5 مليار دولار وبطاقة إنتاجية ٢ر٢ مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية و650 ألف طن منتجات بترولية، حيث تم إبرام اتفاق مبادئ رئيسية لتنفيذ المشروع مع شركة بكتل الأمريكية وإجراء دراسة جدوى تفصيلية بمعرفة شركة وود العالمية والاتفاق على التمويل مع مؤسسات التمويل الأمريكية US DFC، US EXIM BANK.