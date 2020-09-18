مونوريل العاصمة الإدارية.. إنجاز فى مجال النقل

في سبتمبر من العام الماضي، بدأت الدولة تنفيذ أول مونوريل يربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الجديدة ومدينة نصر، الذي يعد إنجازًا في مجال النقل والمواصلات.وتقوم شركتا أوراسكوم والمقاولون العرب بتنفيذ الأعمال الإنشائية وكل الأعمال المدنية تركيب القضبان الحديدية للمشروع، فيما ستقوم شركة بومباردييه بتنفيذ وتركيب نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات التى ستعمل خلال هذا المشروع عقب تنفيذه، وستبلغ السرعة التصميمية لهذا المونوريل 80 كمس، وسيتم قطع الرحلة من استاد القاهرة، حيث بداية المشروع حتى العاصمة الإدارية، حيث نهاية المشروع فى 60 دقيقة، وسيربط مع الخط الثالث للمترو في محطة الاستاد بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق مارًا بشارع صلاح سالم، حيث سيمتد إلى القاهرة الجديدة وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كم شاملًا 21 محطة، بما سيسهم في تخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة.وخط قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يتكون من 21 محطة وهي: "الاستاد – هشام بركات – نورى خطاب – الحى السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوى – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوى – حى النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائرى الأوسطى – محمد بن زايد – الدائرى الإقليمى – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية".