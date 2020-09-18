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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بـ 7 مصانع.. كيف أحيا «السيسى» صناعة الغزل والنسيج فى مصر؟

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:47 م
السيسي
السيسي
سمر عبدالله
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في 28 يوليو الماضي، قرّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج بعدما واجهت أزمات كادت أن تفتك بها وتنهيها.

وافتتح الرئيس السيسي مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكى، وذلك فى الجزء الخاص بالنسيج، والذي يضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج.

ويضم المجمع الصناعى الجديد بالروبيكى فى مرحلته الأولى 6 مصانع، هي مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر، وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

وتعد مدينة الروبيكي صرحًا جديدًا لصناعة الغزل والنسيج في مصر، ونموذجًا يسهم مع المدن الصناعية الجديدة لدفع عجلة الإنتاج وتطوير وتوسيع قاعدة الصناعة المصرية، حيث تم تنفيذ المشروع على مساحة 430 فدانًا بين طريق القاهرة الإسماعيلية والقاهرة السويس، بهدف الوصول إلى موانئ البحر الأحمر والمتوسط عبر الطرق الجديدة، وجلب المنتج من المناطق الزراعية.

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