«الدائري الإقليمي.. حي المحروسة.. وبشاير الخير».. كذب الإخوان على أرض الواقع

يوما بعد يوم تزداد افتراءات جماعة الإخوان الإرهابية ومزاعمها عن عدم تحقيق الرئيس عبدالفتاح السيسي أية إنجازات، إلا أنه في حقيقة الأمر الواقع يثبت عكس ذلك.واستطاعت الأرقام والأدلة أن تكذب ادعاءات الإرهابية، فما حققه الرئيس عبدالفتاح السيسي من مشاريع ضخمة بات العالم يتحدث عنها، حيث تبدو وكأنها ثورة على كل ما هو عشوائي.رواد مواقع التواصل الاجتماعي رصدوا مشاريع "السيسي" قبل وبعد، حيث تم افتتاح طريق الدائري الإقليمي، الذي حقق سيولة مرورية كبيرة، وافتتاح حي المحروسة لسكان العشوائيات، بالإضافة إلى افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية الذي ضم ١٢مصنعا بالسويس، وافتتاح حي بشاير الخير لسكان العشوائيات، كما حوّل الرئيس أيضا مدينة الجلالة إلى تحفة فنية، فضلا عن اقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير الذي اعتبره العالم إنجازًا تاريخيًا.