دعاء للمتوفى يوم الجمعة

أفضل الأدعية للمتوفى يوم الجمعة





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يستغل المسلمين يوم الجمعة للدعاء والصلاة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويقوم المسلمين بذكر الله نظرًا لأنه أفضل الأيام للتقرب إلى الله، لذلك يقدم لكم " الدستور " أفضل الأدعية للمتوفى يوم الجمعة، حتى نذكر من تركونا بالدعاء لهم.يعرض لكم " الدستور " أفضل الأدعية للمتوفى يوم الجمعة يمكنك اختيار الأدعية المناسبة لك للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.1 - اللهم اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوة صادقة اللهم أرحم جميع موتى المسلمين.2 - يارب عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له يارب ارحم ابي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعة.3 - يارب في ليلة يوم الجمعة، اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.4 - اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنهم ما هم فيه وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا، وأرحمهم فأنت أرحم الراحمين.5 - اللهم ارزق أبي وأمي الرضى بالقضاء، وعاجل الشفاء شفاءا لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين.6 - اللهم أطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين.7 - اللهم أرحم من ضمة التراب واشفي من انهكه الوجع واغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا.8 - يارب إن كنا مقصرين في الدعاء للأموات فأنت الكريم الذي لاتنسى هب لهم نعيم ورضوانا وسرورا، ارحمهم يا الله.9 - يارب أرحم كل ميت واشرح صدورنا ويسر أمورنا وأجعل هذه الجمعة استجابة لكل دعاء، يا أرحم الراحمين.10 - يارب أفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة يا من إذا سأله المضطر اجاب يامن يقول للشيء كن فيكون اللهم لا تردنا خائبين اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين يا أرحم الراحمين.11 - اللهم ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم قبورهم واجمعنا بهم في جناتك واجبر قلوبنا بعدهم.