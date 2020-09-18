الاتحاد الأوروبي يدعو إلى عودة الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين

دعا الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى ضرورة استئناف المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل تحقيق حل الدولتين على النحو المنصوص عليه في القرارات الدولية.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه المسؤول الأوروبي، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، شدد خلاله على ضرورة التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين واتفاق يحترم المعايير الدولية، حسبما أوردت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.وأعرب بوريل عن استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من أجل شرق أوسط ينعم بالسلام والاستقرار والازدهار، لافتًا إلى دعم الاتحاد لاتفاقيات التطبيع الموقعة بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين.