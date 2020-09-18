الهيئة الإنجيلية تستأنف العمل ببرنامج صحة العيون بالمنيا وبني سويف

بدأت الهيئة القبطية الإنجيلية العمل تدريجيًّا ببرنامج صحة العيون بمحافظات الصعيد «المنيا وبني سويف»، بعد توقف العمل لمدة 6 أشهر بسبب انتشار فيرس كورونا وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين.يأتي ذلك في إطار تقديم حزمة من الخدمات العاجلة والسريعة للاستجابة لاحتياجات المواطنين الفقراء بالمجتمعات.ومن المخطط أن تستكمل القوافل حتى نوفمبر 2020 حيث سيتم تنفيذ 15 قافلة طبية متخصصة عيون يستفيد منها حوالي 1500 مواطن وإحالة الحالات المُكتَشَفة من عمليات جراحية وفحوصات متعمقة إلى مستشفى حورس التابعة للهيئة.والجدير بالذكر أنه تم إطلاق القوافل بمحافظة بني سويف بالتعاون والتنسيق مع محافظة بني سويف ومديرية الصحة والسكان بالمحافظة وجمعية "أنا وكافل اليتيم" بباروط وذلك يوم السبت الموافق 1292020 تحت رعاية السيد الدكتور هاني غنيم، محافظ بني سويف، وبحضور وتشريف السيد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة. وتمكنت القافة من فحص 100 حالة.