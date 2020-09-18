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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

حظر شامل في إسرائيل مع ارتفاع إصابات كورونا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:16 م
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
أ ش أ
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بدأت إسرائيل، اليوم الجمعة، فرض حظر شامل للمرة الثانية ولمدة ثلاثة أسابيع بدءا من الساعة الثانية ظهرًا، وذلك مع ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" المستجد.

وأفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أنه بموجب هذا القرار، سيتعين على الإسرائيليين عدم الابتعاد عن محيط منازلهم بما يتجاوز مسافة الكيلو متر الواحد، باستثناء ممارسة بعض الأنشطة مثل الذهاب إلى العمل والتسوق لشراء الطعام والدواء، والمشاركة في التظاهرات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حذر، أمس الخميس، من إمكانية الحاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية لمنع اكتظاظ المستشفيات بمصابي "كورونا" خلال الأيام المقبلة.

وقال نتنياهو: "قد لا يكون أمامنا خيار سوى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة".. مُضيفًا: "لن أفرض إغلاقًا على مواطني إسرائيل بلا داع، ولن أتردد في فرض المزيد من القيود الإضافية إذا لزم الأمر".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تأكيد إصابة 175256 شخصًا بفيروس "كورونا" منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن، إلى جانب تسجيل 1169 حالة وفاة، كما ارتفعت نسبة الإصابات حاليًا بمعدل يصل إلى حوالي 5000 حالة يوميًا، مما يجعلها واحدة من أعلى معدلات الإصابة للفرد في العالم.

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